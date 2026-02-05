Ausblick: BLS International Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BLS International Services wird am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,94 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BLS International Services ein EPS von 2,93 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll BLS International Services nach der Prognose von 1 Analyst 7,10 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 38,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,13 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,95 INR, wohingegen im Vorjahr noch 12,34 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,62 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,93 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at