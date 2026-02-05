BLS International Services Aktie
WKN DE: A2JDBM / ISIN: INE153T01027
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: BLS International Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BLS International Services wird am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,94 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BLS International Services ein EPS von 2,93 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll BLS International Services nach der Prognose von 1 Analyst 7,10 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 38,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,13 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,95 INR, wohingegen im Vorjahr noch 12,34 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,62 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,93 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BLS International Services Ltd Registered Shs
|
05.02.26
|Ausblick: BLS International Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu BLS International Services Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BLS International Services Ltd Registered Shs
|299,35
|3,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.