Blue Dart Express Aktie

Blue Dart Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JE1Y / ISIN: INE233B01017

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Blue Dart Express legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Blue Dart Express wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 39,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blue Dart Express noch ein Gewinn pro Aktie von 34,14 INR in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,35 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,12 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 144,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 106,38 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 62,03 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 57,20 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Blue Dart Express Ltd 5 412,00 -1,94% Blue Dart Express Ltd

