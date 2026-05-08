Blue Dart Express Aktie
WKN DE: A1JE1Y / ISIN: INE233B01017
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08.05.2026 07:01:06
Ausblick: Blue Dart Express vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Blue Dart Express wird am 09.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 31,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blue Dart Express noch ein Gewinn pro Aktie von 23,24 INR in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 15,48 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 146,74 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 106,38 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 61,72 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 57,20 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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