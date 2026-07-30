Blue Dart Express Aktie
WKN DE: A1JE1Y / ISIN: INE233B01017
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Blue Dart Express veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Blue Dart Express äußert sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,20 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Blue Dart Express noch 20,58 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Blue Dart Express nach den Prognosen von 4 Analysten 15,76 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,42 Milliarden INR umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 160,08 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 104,26 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 68,01 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 61,41 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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