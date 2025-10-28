Blue Foundry Bancorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C319 / ISIN: US09549B1044
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Blue Foundry Bancorp Registered legt Quartalsergebnis vor
Blue Foundry Bancorp Registered wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Blue Foundry Bancorp Registered in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 12,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 21,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,410 USD, gegenüber -0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 48,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 87,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
