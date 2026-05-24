Blue Jet Healthcare Aktie
WKN DE: A3EYF8 / ISIN: INE0KBH01020
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24.05.2026 07:01:06
Ausblick: Blue Jet Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Blue Jet Healthcare wird sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 INR gegenüber 6,35 INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,13 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 37,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,81 INR, gegenüber 17,59 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 9,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 10,25 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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