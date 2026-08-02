Ausblick: Blue Jet Healthcare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blue Jet Healthcare wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,20 INR. Das entspräche einer Verringerung von 20,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,26 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blue Jet Healthcare in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 3,01 Milliarden INR im Vergleich zu 3,55 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 16,98 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,29 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,41 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 9,42 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at