Ausblick: Blue Jet Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Blue Jet Healthcare wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Blue Jet Healthcare im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,01 INR je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 71,84 Prozent auf 2,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,04 INR, gegenüber 14,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 11,79 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,42 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net