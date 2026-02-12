Blue Jet Healthcare Aktie

Blue Jet Healthcare

WKN DE: A3EYF8 / ISIN: INE0KBH01020

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Blue Jet Healthcare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blue Jet Healthcare präsentiert in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 INR gegenüber 5,71 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,75 Prozent auf 2,59 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Blue Jet Healthcare noch 3,18 Milliarden INR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,51 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,59 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,61 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 10,25 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

