Ausblick: Blue Jet Healthcare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blue Jet Healthcare präsentiert in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 INR gegenüber 5,71 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,75 Prozent auf 2,59 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Blue Jet Healthcare noch 3,18 Milliarden INR umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,51 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,59 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,61 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 10,25 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
