Ausblick: Blue Owl Capital A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blue Owl Capital A wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,182 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent auf 685,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 683,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at