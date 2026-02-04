Ausblick: Blue Owl Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blue Owl Capital A öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,224 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 631,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Blue Owl Capital A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 711,8 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,820 USD, gegenüber 0,200 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,67 Milliarden USD im Vergleich zu 2,30 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

