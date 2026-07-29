Ausblick: Blue Owl Capital A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Blue Owl Capital A wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,217 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 985,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 693,2 Millionen USD gegenüber 703,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,42 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,873 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,87 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at