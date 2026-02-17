Blue Owl Capital Aktie

Blue Owl Capital

WKN DE: A2PPPV / ISIN: US69121K1043

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Blue Owl Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Owl Capital lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,355 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 21,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 446,8 Millionen USD gegenüber 368,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,85 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,51 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Blue Owl Capital 11,45 -0,22%

Blue Owl Capital 11,45 -0,22% Blue Owl Capital

