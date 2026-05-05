Ausblick: Blue Owl Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Blue Owl Capital wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,347 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blue Owl Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Blue Owl Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 312,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,68 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at