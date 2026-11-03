Ausblick: Blue Owl Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Blue Owl Capital wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,323 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 383,8 Millionen USD gegenüber 451,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,04 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu 1,24 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net