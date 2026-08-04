Blue Owl Capital Aktie
WKN DE: A2PPPV / ISIN: US69121K1043
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Blue Owl Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Blue Owl Capital wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,319 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 22,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 394,2 Millionen USD gegenüber 506,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD im Vergleich zu 1,24 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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