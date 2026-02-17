Ausblick: Blue Owl Technology Finance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Blue Owl Technology Finance wird am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,328 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 326,5 Millionen USD – ein Plus von 94,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blue Owl Technology Finance 167,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie, gegenüber 1,52 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 579,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

