Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419Q6 / ISIN: US0959241060

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Blue Owl Technology Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blue Owl Technology Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,308 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Blue Owl Technology Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 341,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 84,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie, gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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