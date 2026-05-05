Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419Q6 / ISIN: US0959241060
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Blue Owl Technology Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Blue Owl Technology Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,308 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.
Blue Owl Technology Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 341,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 84,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie, gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Blue Owl Technology Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Blue Owl Technology Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Blue Owl Technology Finance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Blue Owl Technology Finance legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.