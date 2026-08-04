Ausblick: Blue Owl Technology Finance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Blue Owl Technology Finance wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,297 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blue Owl Technology Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Blue Owl Technology Finance im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 336,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,62 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at