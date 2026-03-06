Blue Star New Chemical Material Aktie
WKN: 936962 / ISIN: CNE000001253
|
06.03.2026 07:01:06
Ausblick: Blue Star New Chemical Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Blue Star New Chemical Material gibt am 07.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,125 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Blue Star New Chemical Material noch 0,080 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3,18 Milliarden CNY gegenüber 4,16 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,47 Prozent.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,450 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,95 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 15,50 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blue Star New Chemical Material Co Ltd (A)
|
07:01
|Ausblick: Blue Star New Chemical Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.02.26
|Erste Schätzungen: Blue Star New Chemical Material verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Blue Star New Chemical Material zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Blue Star New Chemical Material gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Blue Star New Chemical Material Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Blue Star New Chemical Material Co Ltd (A)
|12,74
|7,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.