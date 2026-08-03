BlueLinx Holdings Aktie
WKN DE: A2ALQ5 / ISIN: US09624H2085
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: BlueLinx informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BlueLinx lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,297 USD aus. Im letzten Jahr hatte BlueLinx einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 793,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BlueLinx einen Umsatz von 780,1 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,603 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,95 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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