Ausblick: BlueLinx informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BlueLinx lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,297 USD aus. Im letzten Jahr hatte BlueLinx einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 793,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BlueLinx einen Umsatz von 780,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,603 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,95 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at