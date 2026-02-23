Ausblick: BlueLinx präsentiert Quartalsergebnisse

BlueLinx präsentiert in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,550 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BlueLinx in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 703,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 710,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,19 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,94 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

