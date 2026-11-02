BlueLinx Holdings Aktie
WKN DE: A2ALQ5 / ISIN: US09624H2085
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: BlueLinx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BlueLinx wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,603 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BlueLinx 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 814,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BlueLinx einen Umsatz von 748,9 Millionen USD eingefahren.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,89 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,12 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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