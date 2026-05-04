Ausblick: BlueLinx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BlueLinx stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 714,8 Millionen USD – ein Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlueLinx 709,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,07 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at