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WKN DE: A2ALQ5 / ISIN: US09624H2085

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: BlueLinx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BlueLinx stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 714,8 Millionen USD – ein Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlueLinx 709,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,07 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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