BlueLinx Holdings Aktie
WKN DE: A2ALQ5 / ISIN: US09624H2085
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: BlueLinx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BlueLinx stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 714,8 Millionen USD – ein Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlueLinx 709,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,07 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlueLinx Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: BlueLinx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: BlueLinx präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu BlueLinx Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|BlueLinx Holdings Inc
|43,40
|-3,56%