Ausblick: Bluestone Jewellery And Lifestyle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bluestone Jewellery And Lifestyle wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bluestone Jewellery And Lifestyle im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,310 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 43,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,05 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,17 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,10 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,33 Milliarden INR, gegenüber 24,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at