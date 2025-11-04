BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Zahlen voraus
|
04.11.2025 14:37:00
Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BMW öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,70 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 EUR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BMW in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 33,13 Milliarden EUR im Vergleich zu 32,41 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,61 EUR aus. Im Vorjahr waren 11,62 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 139,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 142,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
14:37
|Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
30.10.25
|VW, Porsche Mercedes und BMW: So schlecht steht es um die deutsche Autoindustrie (Spiegel Online)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
29.10.25
|Fehlende Impulse in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|80,34
|-1,47%