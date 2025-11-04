BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zahlen voraus 04.11.2025 14:37:00

Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bei BMW stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

BMW öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,70 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BMW in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 33,13 Milliarden EUR im Vergleich zu 32,41 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,61 EUR aus. Im Vorjahr waren 11,62 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 139,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 142,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von BMW, VW & Co.: Autosektor taumelt - Hoffnung ruht jetzt auf Chipherstellern

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten

Analysen zu BMW AGmehr Analysen

31.10.25 BMW Outperform Bernstein Research
24.10.25 BMW Outperform Bernstein Research
17.10.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 80,34 -1,47% BMW AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen