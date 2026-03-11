Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse

BMW gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten von der Bilanz erwarten.

BMW wird am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass BMW im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,41 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,00 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BMW einen Umsatz von 36,42 Milliarden EUR eingefahren.

23 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,60 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 11,62 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 137,27 Milliarden EUR, gegenüber 142,38 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at