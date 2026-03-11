BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Bilanz steht ins Haus
|
11.03.2026 07:08:07
Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse
BMW wird am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass BMW im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,41 EUR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,00 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BMW einen Umsatz von 36,42 Milliarden EUR eingefahren.
23 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,60 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 11,62 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 137,27 Milliarden EUR, gegenüber 142,38 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AG
|
10.03.26
|DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.03.26
|BMW-Aktie tiefer: BMW Austria steigert Umsatz 2025 auf fast 10 Milliarden Euro (APA)
|
04.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
03.03.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|02.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|80,12
|0,15%