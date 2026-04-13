Ausblick: BMW Vz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BMW Vz wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,70 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,38 EUR erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 32,80 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 33,76 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,71 EUR, gegenüber 11,91 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 136,02 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 133,45 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at