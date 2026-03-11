Ausblick: BMW Vz stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BMW Vz wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 37,00 Milliarden EUR – ein Plus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW Vz 36,42 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

22 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,63 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 11,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 137,34 Milliarden EUR, gegenüber 142,38 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at