Ausblick: BNK Financial präsentiert Quartalsergebnisse

BNK Financial lädt am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 177,12 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 52,00 KRW je Aktie erzielt worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 63,23 Prozent auf 783,62 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.130,88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2634,13 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2174,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3.350,22 Milliarden KRW, gegenüber 8.393,87 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at