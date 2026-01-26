Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Quartalszahlen in Sicht 26.01.2026 07:27:00

Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wie Boeing mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Boeing stellt am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,443 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,460 USD je Aktie erzielt worden.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 47,99 Prozent auf 22,56 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -9,366 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -18,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 88,11 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 66,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Boeing-Aktie tiefer: MH370-Suche wird Ende Dezember fortgesetzt

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

mehr Analysen
21.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Boeing Buy UBS AG
19.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
14.01.26 Boeing Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 211,15 -0,94% Boeing Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen