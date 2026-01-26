Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wie Boeing mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Boeing stellt am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,443 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,460 USD je Aktie erzielt worden.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 47,99 Prozent auf 22,56 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -9,366 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -18,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 88,11 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 66,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

