Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Quartalszahlen in Sicht
|
26.01.2026 07:27:00
Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Boeing stellt am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,443 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,460 USD je Aktie erzielt worden.
23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 47,99 Prozent auf 22,56 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -9,366 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -18,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 88,11 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 66,52 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Boeing Co.
|
21.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
15.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|211,15
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.