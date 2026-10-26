Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Analysten-Prognosen
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Boeing wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Verlust von -0,255 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -7,140 USD je Aktie erzielt worden.
Boeing soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,038 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 97,15 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 89,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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