Boise Cascade LLC Aktie

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WKN DE: A1KCND / ISIN: US09739D1000

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Boise Cascade LLC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Boise Cascade LLC lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,419 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,97 Prozent auf 1,46 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,77 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 6,54 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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