Ausblick: Boise Cascade LLC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Boise Cascade LLC präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 USD. Dies würde einer Verringerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Boise Cascade LLC 1,64 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,77 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD im Vergleich zu 3,53 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 6,57 Milliarden USD, gegenüber 6,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at