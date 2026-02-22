Boise Cascade LLC Aktie
WKN DE: A1KCND / ISIN: US09739D1000
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: Boise Cascade LLC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Boise Cascade LLC wird am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,119 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boise Cascade LLC 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Boise Cascade LLC für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,45 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,40 USD je Aktie, gegenüber 9,57 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,40 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boise Cascade LLC
|
07:01
|Ausblick: Boise Cascade LLC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Boise Cascade LLC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)