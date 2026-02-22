Ausblick: Boise Cascade LLC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Boise Cascade LLC wird am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,119 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boise Cascade LLC 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Boise Cascade LLC für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,45 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,40 USD je Aktie, gegenüber 9,57 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,40 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at