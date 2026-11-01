Boise Cascade LLC Aktie

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WKN DE: A1KCND / ISIN: US09739D1000

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Boise Cascade LLC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boise Cascade LLC wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Boise Cascade LLC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,54 Prozent auf 1,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Boise Cascade LLC noch 1,67 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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