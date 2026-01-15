BOK Financial Aktie

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

15.01.2026 07:01:06

Ausblick: BOK Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BOK Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 549,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 36,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BOK Financial einen Umsatz von 872,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,44 USD aus, während im Fiskalvorjahr 8,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

