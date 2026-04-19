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WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

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19.04.2026 07:01:06

Ausblick: BOK Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BOK Financial wird am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,33 USD je Aktie gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 551,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 30,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BOK Financial einen Umsatz von 794,3 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,74 USD je Aktie, gegenüber 9,17 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,27 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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