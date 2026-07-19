Ausblick: BOK Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BOK Financial stellt am 20.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 2,68 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,19 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 32,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 842,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 568,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,17 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,28 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,36 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at