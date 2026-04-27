Ausblick: Boliden Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Boliden Registered wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 13,06 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,99 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 32,58 Prozent auf 28,00 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Boliden Registered noch 21,12 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 42,02 SEK, gegenüber 33,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 114,78 Milliarden SEK im Vergleich zu 93,51 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at