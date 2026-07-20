Ausblick: Boliden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Boliden Registered wird am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,76 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Boliden Registered ein EPS von 2,02 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 30,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 29,08 Milliarden SEK gegenüber 22,29 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 43,04 SEK, gegenüber 33,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 118,26 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 93,51 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at