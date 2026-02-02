Boliden AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3D69V / ISIN: SE0020050417

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Boliden Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Boliden Registered wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 10,59 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Boliden Registered einen Gewinn von 10,95 SEK je Aktie eingefahren.

Boliden Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,52 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 28,14 SEK, gegenüber 36,65 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 91,54 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 89,21 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Boliden AB Registered Shs

Analysen zu Boliden AB Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Boliden AB Registered Shs

