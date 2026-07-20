Ausblick: Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) äußert sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,748 MXN aus. Im letzten Jahr hatte Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) einen Gewinn von 0,800 MXN je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,20 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren noch 1,11 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,10 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,87 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,78 Milliarden MXN, gegenüber 4,47 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at