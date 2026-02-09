Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Aktie

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4ME / ISIN: MX01BM1B0000

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,690 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) 0,900 MXN je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,12 Milliarden MXN – das wäre ein Abschlag von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,96 MXN, gegenüber 2,89 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 4,46 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,17 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A)

Analysen zu Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A)

