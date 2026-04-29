Bombardie a Aktie
WKN DE: A3DMVH / ISIN: CA0977518798
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bombardier A legt Quartalsergebnis vor
Bombardier A äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,05 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bombardier A ein EPS von 0,540 CAD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,25 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,86 CAD, gegenüber 13,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 13,84 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,35 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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