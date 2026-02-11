Ausblick: Bombardier A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bombardier A stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,68 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,64 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bombardier A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,85 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,61 CAD, gegenüber 4,72 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 12,89 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,87 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at