Bombardie a Aktie
WKN DE: A3DMVH / ISIN: CA0977518798
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bombardier A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bombardier A stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,68 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,64 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Bombardier A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,85 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,61 CAD, gegenüber 4,72 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 12,89 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,87 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Voting
|
11.02.26
|Ausblick: Bombardier A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Bombardier A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Bombardier A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Bombardier A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)