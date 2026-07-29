Ausblick: Bombardier A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bombardier A lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass Bombardier A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Bombardier A nach den Prognosen von 12 Analysten 3,00 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,81 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,70 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,37 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 14,28 Milliarden CAD, gegenüber 13,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at