Ausblick: Bombardier B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bombardier B wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen, dass Bombardier B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,51 Milliarden USD für Bombardier B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,35 Milliarden CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,27 USD je Aktie, gegenüber 4,72 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 9,37 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 11,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at