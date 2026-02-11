Bombardie b Aktie
WKN DE: A3DMJG / ISIN: CA0977518616
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bombardier B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bombardier B wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten schätzen, dass Bombardier B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,51 Milliarden USD für Bombardier B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,35 Milliarden CAD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,27 USD je Aktie, gegenüber 4,72 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 9,37 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 11,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bombardier Inc Registered Shs -B- Subordinate Voting
|
11.02.26
|Ausblick: Bombardier B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Bombardier B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Bombardier B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Bombardier B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Bombardier Inc Registered Shs -B- Subordinate Voting
Aktien in diesem Artikel
|Bombardier Inc Registered Shs -B- Subordinate Voting
|151,10
|-7,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.