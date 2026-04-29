Ausblick: Bombardier B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bombardier B präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bombardier B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,768 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,540 CAD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,64 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,18 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,92 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 13,37 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,09 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at