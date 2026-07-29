Ausblick: Bombardier B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bombardier B wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,61 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,13 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,81 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,37 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,12 Milliarden USD, gegenüber 13,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at